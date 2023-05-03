Черный день Одессы: в Москве вспомнили жертв трагедии в Доме профсоюзов

Ровно девять лет назад от рук обезумевших националистов в Одессе погибли 48 человек, еще 250 получили тяжелые травмы в охваченном пламенем Доме профсоюзов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

У здания закрытого посольства Украины в Москве прошла акция памяти погибших в Одессе. Сотни людей принесли к зданию дипмиссии цветы, свечи и портреты людей, погибших в 2014 году в Доме профсоюзов. Тогда активистов Антимайдана, которые пытались скрыться от украинских радикалов, заблокировали и подожгли, а по людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу.

«Этот гул я никогда не забуду, наверное. Он такой, знаете - физически ощутимый, чувствуешь его. И такая энергетика черная в этом гуле была», - вспомнил участник Антимайдана Игорь Немодрук.

Уроженец Донбасса, он еще в нулевых приехал покорять Одессу. Там обзавелся семьей и занялся бизнесом. Майдан 2014 года изменил не только его жизнь, но и жизнь всего юго-востока Украины. Идеологию новой власти мужчина, как и большинство одесситов, тогда не принял.

«Запрет русского языка, как агрессивно они начали захватывать на западной Украине райотделы милиции, оружие. Было понятно, что идет реванш бандеровских идей. Очень четко было видно, что этим руководят кукловоды Запада», - отметил Немодрук.

Когда стало ясно, что радикальные группировки регион не оставят, мужчина вступил в ряды народного ополчения. После госпереворота в Киеве противники новой власти начали масштабные акции, которые не были радикальными. Участники движения «Куликово поле» выходили с требованиями - присвоить русскому языку статус второго государственного, провести административно-территориальную реформу и сохранить памятники исторического и культурного наследия. Официальный Киев это игнорировал. Тогда общественники разбили палаточный городок на центральной площади Одессы - он и стал главной точкой притяжения всех противников Майдана.

«Нам сказали, что нас будут ровнять с землей. И мы это знали. Но мы думали, что если соберутся люди простые, бабушки, дедушки, тетки, то они не будут делать ничего. Поэтому, кто мог – пришел», - рассказала очевидец тех страшных событий.

Днем куликовцы узнали, что в сторону их палаточного лагеря направились радикалы для того, чтобы его разгромить.

«Победившие в Киеве нацисты, отправляли поезда дружбы так называемые. Радикалы наводили порядок в городах. То, что они называют порядком, где приход к власти нацистов украинских не приветствовался», - объяснил военный эксперт Борис Юлин.

Куликовцы, понимая, что их ждет, попросили стариков, женщин и детей разойтись, а сами укрылись в здании Дома профсоюзов. Вечером 2 мая, примерно в начале восьмого, площадь накрыла толпа радикалов. На подмогу ультрас подоспели боевики нацбатальонов и устроили кровавую бойню. В ход пошло все - от камней и палок до огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. Через несколько минут появились первые жертвы - шестеро человек.

Люди, как смогли - забаррикадировали входные двери. Тогда они еще не знали, что многие из них отсюда больше не выйдут. Пятеро болельщиков «Черноморца» с флагом Украины проникли в здание Дома профсоюзов. Вскоре загорелась часть баррикады перед зданием. Окружившие его радикалы забросали окна бутылками с зажигательной смесью.

«Нас атаковали со всех сторон, забрасывали камнями, горящими факелами, мы горели», - вспомнил участник Антимайдана Александр Шевцов.

Пламя по этажам распространилось молниеносно. Из-за беспорядков на улицах пожарные расчеты не смогли быстро подобраться к зданию. Тех, кто пытался спастись и выпрыгивал из окон, националисты тут же добивали на земле.

«Разные люди были, с разной степенью националистического угара. Но самые упоротые националисты призывали к полному уничтожению тех, кто не с ними», - отметил военный эксперт Борис Юлин.

Через несколько часов в здании обнаружат десятки обугленных тел. Родственники погибших узнавали о смерти близких из новостей. Александр Кушнарев увидел своего сына в сюжете киевского телеканала.

«Сын оказался в гуще событий, соотношение сил было несоизмеримо. Плюс эти люди приехали убивать. Когда я пытался связаться с сыном, то его телефон не отвечал, жена тоже не могла связаться с ним, ну а к вечеру все стало ясно», - вспомнил отец погибшего участника Антимайдана Александр Кушнарев.

У киевского режима сразу появилась версия о провокации. Следователи заявили, что нашли в здании дома профсоюзов хлороформ, который при вдыхании вызывает приступы удушья. Россия неоднократно требовала независимого расследования и проверки многочисленных версий гибели 48 человек. Но спустя девять лет вопрос - понесли ли виновные наказание - все еще риторический.

«Официально - нет. Никто. Более того, расследования этого нет. Оно спущено на тормозах. Даже точное количество жертв неизвестно. До сих пор мы точно не знаем, сколько погибло. Цифры совершенно разнятся. Этот кризис, он очень показателен, мы видим воочию работу тех методик расчеловечивания, о которых мы читали, которые мы изучали по аналогии с третьим рейхом», - сказал историк, член ассоциации историков Союзного Государства Александр Макушин.

Сегодня Игорь Немодрук, как непосредственный участник тех событий, принес цветы к мемориальному камню, установленному в Донецке в память о жертвах Дома профсоюзов. Скоро там появится памятник. Цветы несут и неравнодушные жители Одессы к тому самому Дому профсоюзов. А вот власти Украины трагедию 2 мая 2014 предпочитают не вспоминать.