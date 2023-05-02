К зданию посольства Украины в Москве несут цветы в память о сожженных в Доме профсоюзов

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Жители Москвы почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов. Люди несут цветы к закрытому украинскому посольству, а также фотографии людей, ставших жертвами страшного пожара, который устроили и мешали тушить украинские радикалы.

Перед зданием дипломатической миссии появилась надпись «Помним», выложенная из зажженных свечей.

Сегодня исполняется девять лет со дня трагедии в Одессе. Тогда, 2 мая 2014 года сторонники Антимайдана в знак протеста против сторонников Евромайдана разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате уличных стычек палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, сожгли радикалы.

В общей сложности в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек.