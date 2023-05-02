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Посольство РФ: США решили «не заметить» усилия Киева скрыть правду трагедии в Одессе

Андрей Аркадьев
18:04 02.05.2023
Киевский режим позволил организаторам и исполнителям преступления избежать правосудия.
Посольство РФ: США решили «не заметить» усилия Киева скрыть правду трагедии в Одессе
© Фото: Денис Петров, Агентство Одесса-медиа, РИА Новости
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Соединенные Штаты решили «не заметить» попытки Киева скрыть правду и уничтожить улики трагических событий, произошедших девять лет назад в одесском Доме профсоюзов, заявило посольство России в Вашингтоне.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединенных Штатах решили этого "не заметить"», - говорится в распространенном сообщении дипмиссии.

В российском посольстве добавили, что украинские правозащитники все эти годы, по сути, покрывали одесских палачей и мучителей.

Жители Москвы почтили память погибших. Люди несут цветы к зданию закрытого украинского посольства цветы.

Напомним, 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками Антимайдана. Стычки между сторонами закончились тем, что первые подожгли Дом профсоюзов с укрывшимися в нем антимайдановцами.

Как рассказал «Звезде» защитник Дома профсоюзов Игорь Немодрук, украинские радикалы не давали тушить огонь, разрезая пожарные рукава и отключили воду в горящем здании.

В общей сложности в результате столкновений в городе и от пожара в здании погибли 48 человек.

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