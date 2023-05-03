От Дальнего Востока до южных регионов: что происходит с природными пожарами в России

Президент Владимир Путин потребовал от всех заинтересованных ведомств работать над восстановлением нормальной жизни в пострадавших от огня населенных пунктах быстро и без лишней бюрократии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дома россиян, пострадавшие во время пожаров в Свердловской области, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона. Такое поручение Владимир Путин дал на совещании с кабмином. Как доложили президенту, только за минувшую неделю огонь уничтожил 630 строений в шести российских субъектах. В некоторых из них ситуация остается сложной до сих пор.

Самым разрушительным стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок, два человека погибли. По разным данным, сгорели больше сотни домов, без крова остались от 300 до 600 человек. Губернатор Свердловской области доложил президенту, что уже началась всесторонняя помощь пострадавшим и самому населенному пункту. Для ликвидации последствий регион выделил более 96 миллионов рублей, из них большая часть будет направлена непосредственно на помощь погорельцам.

«Получили выплаты почти на 18 миллионов рублей. Семья из трех человек может получить выплату на сумму 390 тысяч рублей. Особое внимание многодетным семьям. До 100 тысяч рублей на каждого ребенка в случае полной утраты имущества», - доложил Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо выплат, будет оказана помощь семьям с детьми-школьниками. Им бесплатно выделяются путевки на все лето в оздоровительные лагеря. Пока родители будут восстанавливать жилье и заниматься оформлением документов, дети будут под присмотром. Матерям с детьми дошкольного возраста помогут бесплатно поселиться в санаториях региона с полным пансионом. Но самое главное, сейчас жители пострадавшего поселка просят сохранить рабочие места.

«Мы с вами говорили, люди просят сохранить рабочие места и восстановить лечебно-исправительное учреждение. Я просил вас проанализировать ситуацию и сделать соответствующие предложения», - напомнил Путин.

В Минюсте заверили, что будут восстанавливать свой объект, дающий работу и заработок местным жителям, которые проявили себя героически, спасая больных заключенных и имущество госпиталя. И хотя строить будут быстро, с опережением сроков, но все равно постараются возвести учреждение соответствующее всем современным требованиям.

«Представить к государственным наградам сотрудников УФСИН, которые выносили пациентов несмотря на то, что их дома тоже горели. Во-вторых: направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения», - уточнил президент.

Владимир Путин выслушал и главу Курганской области, где случилась похожая ситуация и пострадали от огня пожаров пять населенных пунктов и тоже есть погибшие. Сам город Курган был окружен с трех направлений большими очагами пожаров. Температура поднималась до +27 градусов, дул шквалистый ветер, что помогало огню быстро распространяться. Поэтому в прилегающих к городу районах была проведена эвакуация жителей и работников муниципальных учреждений. В МЧС доложили президенту ситуацию с пожарами по всей стране и внесли предложение о поддержке пожарных-добровольцев техникой.

«Важным вопросом является развитие пожарного добровольчества. В рамках переоснащения МЧС мы передаем технику добровольцам, что позволяет оперативнее реагировать на пожары в отдаленных населенных пунктах», - предложил глава МЧС РФ Александр Куренков.

По данным МЧС, сейчас в 78 регионах России уже наступил пожароопасный сезон. С начала года зарегистрированы 40 тысяч так называемых термических точек - это подтвержденные природные пожары и палы сухой травы. В Свердловской области сейчас максимум этих точек за всю историю наблюдений.