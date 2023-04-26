Губернатор Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Ранее мы показывали кадры последствий крупного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Пожарные службы тушили всю ночь распространяющийся огонь. Пожар удалось локализовать на площади 9 000 «квадратов». Стало известно об одном погибшем в результате бедствия.

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