Губернатор Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров. Об этом сообщил Департамент информационной политики области.
«Глава региона подписал соответствующий указ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее мы показывали кадры последствий крупного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Пожарные службы тушили всю ночь распространяющийся огонь. Пожар удалось локализовать на площади 9 000 «квадратов». Стало известно об одном погибшем в результате бедствия.