Житель Кургана рассказал, что пожар начал охватывать микрорайон с огромной скоростью

Он добавил, что хотя пожар длился около пяти часов и уже ушел в сторону, сотрудники МЧС продолжают работать.

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Житель микрорайона Утяк города Курган рассказал «Звезде», что такого пожара раньше никогда не видел. Хотя пламя ушло в сторону, пожарные продолжают бороться с огнем.

«Огонь с огромной скоростью начал охватывать микрорайон. Начал охватывать весь Утяк. Пожар длился около пяти часов и сейчас огонь ушел в сторону, но пожарные продолжают с ним бороться. Это самый масштабный пожар, который довелось мне видеть», - сказал Илья

Ранее стало известно об одном погибшем при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области. Пламя охватило 76 жилых домов. По предварительным данным, причиной масштабного пожара могла стать искра от проезжавшего тепловоза. местных жителей эвакуировали.