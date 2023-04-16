В Финляндии заговорили об отмене демилитаризации Аландских островов

Сообщается, что после членства скандинавского соседа в НАТО возник вопрос о соглашении о демилитаризации Аландских островов.

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Финские СМИ затронули тему актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Сообщается, что во время избирательной кампании парламентских выборов кандидатам получили разрешение выступить с требованием отмены демилитаризации Аландских островов. Об это пишет издание Ilta-Sanomat.

«После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным» - опубликовало издание.

Авторы материала вспомнили предысторию появления этого соглашения: после Крымской войны великие державы решили, что Аланды не должны иметь постоянных солдат и не могут быть укреплены.

Приводится мнение экс-командующего силами обороны Ярмо Линдберга, который отметил, что в чем-то согласен с этим вопросом и призвал провести открытую дискуссию о демилитаризации островов.

«В текущей ситуации с безопасностью этот вопрос также должен обсуждаться открыто. Раз уж вы пошли в НАТО и приняли такие важные решения, вы можете открыто обсуждать и этот вопрос», - сказал он.

Линдберг добавил, что «позиция Финляндии в области политики безопасности в настоящее время претерпевает исторически большие изменения».

Немногим ранее приводились заявления российского МИД по данному вопросу. Тогда внешнеполитическое ведомство России выразило позицию, что ожидает соблюдения Финляндией советско-финского соглашения от 1940 года и Аландской конвенции от 1921 года. Оба они оставляют неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.

В то же время в Финляндии на сайте гражданских инициатив проходит сбор подписей в поддержку закрытия российского консульства на Аландах. Сообщается, что положительно уже высказались 25,4 тысячи финнов.