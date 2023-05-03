Зеленский на голландском правительственном самолете полетел в Нидерланды

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, 4 мая Владимир Зеленский выступит с речью «Нет мира без справедливости».

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Украинский президент Владимир Зеленский направляется с визитом в Нидерланды. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Уточняется, что он летит в страну на северо-западе Европы на голландском правительственном самолете. По данным источника, в четверг, 4 мая, в Гааге политик выступит с речью «Нет мира без справедливости». Как отмечает NOS, это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве президента страны.

Напомним, сегодня украинский лидер прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. Стороны обсудили вопросы обороны Украины, а также поддержки Киева.

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не собирается сразу возвращаться домой. По его словам, в Финляндии украинский лидер со своими западными партнерами обсудит конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО.