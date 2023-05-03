Politico: на Украину из США прибыл комплекс ПВО Patriot с обученным экипажем

© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress

На Украину прибыла американская система ПВО Patriot и обученные ее использованию украинские боевики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Экипаж системы ПВО прошел обучение в Форт-Силл, штат Оклахома, говорится в сообщении. Комплекс прибыл на Украину на прошлой неделе.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о завершении подготовки 65 операторов комплексов Patriot с Украины. Зенитчики обучались в Форт Силл, штат Оклахома. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что их объединят с другими специалистами с Украины в Европе для управления данной техникой.

В апреле сообщалось, что на Украину прибыли системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. В частности, о доставке своей системы с боеприпасами сообщало правительство ФРГ.

Министр обороны Польши также сообщал, что ЗРК Patriot уже прибыли на Украину.