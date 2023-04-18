В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство ФРГ сообщило о доставке на Украину системы ПВО Patriot с боеприпасами

Максим Крюков
20:47 18.04.2023
Помимо ЗРК Patriot, Берлин передал Киеву 18 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 40 боевых машин пехоты Marder.
Правительство ФРГ сообщило о доставке на Украину системы ПВО Patriot с боеприпасами
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Система противовоздушной обороны Patriot с боеприпасами к ней, отправленная Германией киевскому режиму, прибыла на Украину. Об сообщило правительство ФРГ.

«Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте немецкого правительства.

Помимо зенитно-ракетного комплекса, Германия передала Украине 76 грузовиков Zetros, 124 машины пограничной охраны, 18 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Также сообщается, что общая сумма военной помощи Киеву от немецких властей в период с 1 января 2022 года по 17 апреля 2023 года, составляет уже  более 2,7 млрд евро.

Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь сообщил, что Братислава передала Киеву 13 истребителей МиГ-29. По его словам, четыре самолета украинские пилоты перегнали в марте. Остальные девять истребителей перебросили по земле.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:47 В стране и мире
Правительство ФРГ сообщило о доставке на Украину системы ПВО Patriot с боеприпасами
19:50 В стране и мире
Националисты выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
18:27 В стране и мире
ВВС США запросили у Конгресса $4,4 млрд для замены МБР Minuteman III на Sentinel
17:25 В стране и мире
В КНР запретили экспортную и импортную деятельность с компаниями Lockheed Martin и Raytheon
17:49 В стране и мире
В МВД Украины назвали «Ланцет» самым опасным дроном, используемым против киевского режима
Популярное
Видео
«Нацизм опять поднимает голову»: боец Марченко рассказал, почему отправился в зону СВО
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Хакеры раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых СБУ
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.