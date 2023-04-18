Правительство ФРГ сообщило о доставке на Украину системы ПВО Patriot с боеприпасами

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Система противовоздушной обороны Patriot с боеприпасами к ней, отправленная Германией киевскому режиму, прибыла на Украину. Об сообщило правительство ФРГ.

«Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте немецкого правительства.

Помимо зенитно-ракетного комплекса, Германия передала Украине 76 грузовиков Zetros, 124 машины пограничной охраны, 18 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Также сообщается, что общая сумма военной помощи Киеву от немецких властей в период с 1 января 2022 года по 17 апреля 2023 года, составляет уже более 2,7 млрд евро.

Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь сообщил, что Братислава передала Киеву 13 истребителей МиГ-29. По его словам, четыре самолета украинские пилоты перегнали в марте. Остальные девять истребителей перебросили по земле.