Арест расстрелявшего девятерых в школе в Белграде подростка попал на камеру

© Видео: Сербский вестник, Telegram © Фото: Сербский вестник, Telegram

Момент ареста 14-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Белграде, попал на камеру. Кадры опубликовал Telegram-канал «Сербский вестник».

На видео, которое сняли из окна школы, группа полицейских валит стрелка на землю и обездвиживает, у него также отбирают оружие.

Юноша устроил стрельбу в школе в районе Варчар в Белграде утром во вторник. Известно о девяти погибших, среди них восемь детей и охранник учебного заведения. Поводом для расправы могла стать единица, которую ученику-отличнику поставил учитель истории. Сам преподаватель также ранен и перенес экстренную операцию.