Новые скафандры «Орлан» для выходов в открытый космос изготовят в России

Пока же на орбиту доставляют запасные части, чтобы можно было использовать существующие скафандры.

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Партию из трех новых скафандров «Орлан» для выходов в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции изготовят в России в 2024-2025 годах. Об этом сообщает «Роскосмос».

Скафандры сделают с использованием отечественных материалов на научно-производственном предприятии «Звезда» имени академика Г.И. Северина по заказу Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева.

Планируется выпустить один скафандр в 2024 году, еще два - в 2025-м. Пока же на станцию доставляют запасные части, чтобы можно было использовать существующие скафандры «Орлан-МКС».

Ранее космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели первый после ЧП с кораблем «Союз МС-22» выход в открытый космос. Они провели вне станции 6 часов 25 минут и за это время перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», чтобы завершить интеграцию последнего в состав российского сегмента МКС.