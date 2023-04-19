Космонавты Прокопьев и Петелин начали первый после ЧП с кораблем «Союз МС-22» выход в открытый космос

По плану они должны провести за пределами станции 6 часов 37 минут.

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин начали первый в 2023 году выход в открытый космос. По плану они должны провести за пределами станции 6 часов 37 минут.

Космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» в 04:40 по московскому времени. Прокопьев и Петелин должны подготовить перенос радиационного теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Космонавтам предстоит подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу: отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления.

После этого радиатор перенесет космонавт Роскосмоса Андрей Федяев с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA. Потом Прокопьев и Петелин установят адаптер для манипулятора ERA на шлюзовой камере на модуле «Рассвет» и пристыковать радиатор к модулю «Наука».

Радиатор предназначен для охлаждения модуля «Наука». Изначально эти работы планировалось провести в конце ноября, сообщает ТАСС. Но тогда случились неполадки в системе охлаждения скафандра одного из космонавтов. А в декабре произошла разгерметизация радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22».

Для Сергея Прокопьева это четвертый выход в космической карьере, для Дмитрия Петелина - второй. Как сообщает Роскосмос, Прокопьев вышел в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС» №5 с красными полосками, а Петелин - в скафандре «Орлан-МКС» №4 с синими полосками.