Российские космонавты перенесли радиатор на модуль «Наука» на МКС

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На огромном расстоянии от Земли весь мир наблюдал за работой наших космонавтов через камеры, закрепленные на шлемах скафандров. Задача Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина - перенос радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», чтобы завершить интеграцию последнего в состав российского сегмента МКС.

Российские космонавты задействовали манипулятор ERA. Действиями роботизированной руки с борта МКС управляет космонавт Андрей Федяев. На лбах у космонавтов фонарики, работу осложняют постоянные закаты и рассветы. За день станция оборачивается вокруг земли 16 раз. На работу отводится семь часов. Двигаться в открытом космосе приходится по сантиметру. Прошел некоторое расстояние - отцепляешься от прежнего, фиксируешь себя к новому поручню специальным тросом. Так и с инвентарем, его нельзя отпускать, чтобы не улетел.

Сергей Прокопьев находится на внешней обшивке модуля «Наука» и готовится подтвердить, что все выверено точно. Космонавты работают в тяжелейших условиях. Каждое движение сопряжено с серьезными усилиями - после шести часов работы в их голосе чувствуется усталость. Когда отведенное время подходит к концу, стыковать приходится вручную.

После того, как радиатор перенесен, замки затянуты, остается состыковать разъем, провести видео и фотофиксацию состыкованных разъемов и двигаться в сторону дома.

Этот выход - четвертый в карьере космонавтов. Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 18 ноября 2022 года. Тогда они провели в открытом космосе 6 часов 25 минут.