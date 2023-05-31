Косово требует оштрафовать Джоковича за фразу про сердце Сербии

Спортсмен после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» 29 мая написал на камере: «Косово - сердце Сербии!» - и призвал остановить насилие.

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Федерация тенниса Косово потребует оштрафовать Новака Джоковича за высказывание в поддержку косовских сербов, сообщает The Independent. Экс первая ракетка мира в одиночном разряде после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» 29 мая написал на камере: «Косово - сердце Сербии!» - и призвал остановить насилие.

Президент теннисной федерации Йетон Хадерджонай заявил, что будет добиваться штрафа в отношении Джоковича как от Международной федерации тенниса (ITF), так и от организаторов «Ролан Гаррос».

Президент Олимпийского комитета Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса с требованием открыть дисциплинарное дело в отношении Джоковича, сообщает также ТАСС.

Тем временем организаторы «Ролан Гаррос» заявили, что не намерены делать каких-либо заявлений, поскольку на турнирах Большого шлема нет официальных правил по поводу того, что могут и не могут говорить теннисисты.

На послематчевой конференции Новак заявил, что не жалеет о надписи на стекле и готов понести ответственность за свой поступок. В 2008 году 22-кратный чемпион турниров Большого шлема уже подвергался критике за свое высказывание «Косово - это Сербия».

Ранее сообщалось, что НАТО направит в Косово дополнительно 700 военных после обострения в крае в минувший понедельник. Тогда бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали протестующих в Звечане сербов.