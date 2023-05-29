В Косово более 50 сербов пострадали при столкновении с силами НАТО

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Более 50 человек пострадали в ходе столкновений на севере Косово и Метохии, заявил директор Клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек. По его словам, раненые попали в медицинское учреждение с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

Златан Элек отметил, что один мужчина находится в операционной. За его жизнь сейчас борются доктора. Еще один раненый проходит диагностику. Об этом сообщает сербское издание Alo.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов, протестовавших у административного здания в муниципалитете Звечан. Против митингующих применили оружие.

Ситуация в регионе сильно обострилась после выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. Сербы их бойкотировали.

При рекордно низкой явке победили кандидаты от албанских партий. Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что вызвало недовольство сербов.