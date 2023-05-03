Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Громкие звуки во время попытки атаки Кремля двумя беспилотниками было слышно даже на другом берегу Москвы-реки. Живущий неподалеку от храма Христа Спасителя пенсионер рассказал корреспонденту «Звезды», что услышал звук взрыва примерно в три утра.

«Ночью все слышно, я сплю плохо. Часа в три, по-моему, это было», - сказал москвич.

Напомним, этой ночью Киев попытался ударить беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военным и спецслужбам удалось вывести из строя вражеские дроны.

Глава государства не пострадал - в этот момент Владимира Путина в Кремле не было, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Произошедшее Кремль назвал покушением на российского лидера.

Впоследствии в Сети появились кадры Кремля, снятые, предположительно, после теракта киевского режима.