В ЛНР 4 человека погибли и 16 ранены в результате обстрела птицефабрики

Под обстрел попала птицефабрика в поселке Карпаты Перевальского района. Ранены 16 человек.

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Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела территории ЛНР украинскими националистами в ночь на среду 31 мая. Под обстрел попала птицефабрика в поселке Карпаты Перевальского района, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По предварительным данным, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек. По информации представительства ЛНР, снаряды повредили здание птицефабрики.

Ранее украинские боевики обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS. Были убиты женщина и мужчина, еще 8 человек ранены. 30 мая один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы при обстреле украинскими националистами пункта временного размещения в Белгородской области.