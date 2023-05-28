Украинские боевики обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS

Уточняется, что были убиты женщина и мужчина, еще 8 человек ранены.

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Украинские националисты обстреляли город Алмазная в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Согласно данным представительства, в результате удара были убиты два мирных жителя, еще восемь человек ранены, в том числе ребенок. При этом в Минздраве ЛНР заявили, что число погибших возросло до трех. Помимо этого, один жилой дом был разрушен и еще семь оказались повреждены. Пострадали газопровод и линия электропередач.

Также за последние сутки националисты 30 раз обстреляли ДНР. Они выпустили 149 снарядов по семи населенным пунктам.