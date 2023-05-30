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Один человек погиб при обстреле ПВР националистами в Белгородской области

Ян Брацкий
22:12 30.05.2023
Власти Белгородской области пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавших при обстреле.
Один человек погиб при обстреле ПВР националистами в Белгородской области
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, где за их жизни борются врачи. Таков итог обстрела украинскими националистами пункта временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Боевики киевского режима вели огонь из ствольной артиллерии.

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй - с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Во время обстрела в помещении находились жители Середы, уже более года они не могут вернуться в свои дома. После варварской атаки многим из них стало плохо, заболело сердце, поднялось давление, уточнил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как сам едва не попал под обстрел украинских боевиков. Это произошло на прошлой неделе в Шебекино. Тогда пострадали 11 многоквартирных домов, в 70 квартирах выбило стекла.

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