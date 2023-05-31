МВД РФ объявило в розыск украинских генералов, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса

© Фото: Konstantin-Kokoshkin,-GlobalLookPress

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства. Ранее СК РФ предъявил им заочные обвинения в гибели более 500 мирных жителей Донбасса.

В списке фигурируют первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.

В марте СК России предъявил всем троим заочное обвинение. По данным ведомства, с 2016 года в ходе конфликта в Донбассе число жертв среди гражданского населения превысило 500 человек, а еще свыше порядка тысячи мирных жителей были ранены. В это время данные украинские генералы руководили военными действиями.

Ранее сообщалось о гибели четырех строителей в результате обстрела территории ЛНР украинскими националистами в ночь на среду 31 мая. Еще 16 человек получили ранения.