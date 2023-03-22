В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СКР предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Колеснику

Андрей Аркадьев
12:25 22.03.2023
Заочные обвинения также предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.
СКР предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Колеснику
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Колеснику. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания председателя СКР Александра Бастрыкина в Мелитополе.

Заочные обвинения также предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.

В пресс-релизе сказано, что начиная с 2016 года, когда перечисленные выше фигуранты руководили военными действиями, в ходе конфликта в Донбассе, число жертв среди гражданского населения превысило 500 человек. При этом около тысячи гражданских были ранены. Следственные органы разыскивают фигурантов с целью в дальнейшем их арестовать.

Специалисты СКР продолжают собирать данные, касающиеся дислокации позиций украинских боевиков, которые обстреливают из артиллерии кварталы, где находятся мирные жители.

В феврале Бастрыкин рассказал, что киевские боевики обезглавливают погибших наемников, а также отсекают им кисти для невозможности опознания.

Ранее Минобороны России показало, как танкисты ЮВО громят украинских боевиков.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:38 В стране и мире
США предложили Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper взамен ее МиГ-29, передаваемых Украине
11:09 В стране и мире
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
09:37 В стране и мире
Захарова заявила, что поставками боеприпасов с обедненным ураном Запад уничтожает Украину
08:48 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин помахал рукой с трапа своего самолета
07:48 В стране и мире
Посольство РФ назвало шагом к эскалации поставку Украине снарядов с обедненным ураном
Популярное
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.