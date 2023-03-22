СКР предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Колеснику

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Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Колеснику. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания председателя СКР Александра Бастрыкина в Мелитополе.

Заочные обвинения также предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.

В пресс-релизе сказано, что начиная с 2016 года, когда перечисленные выше фигуранты руководили военными действиями, в ходе конфликта в Донбассе, число жертв среди гражданского населения превысило 500 человек. При этом около тысячи гражданских были ранены. Следственные органы разыскивают фигурантов с целью в дальнейшем их арестовать.

Специалисты СКР продолжают собирать данные, касающиеся дислокации позиций украинских боевиков, которые обстреливают из артиллерии кварталы, где находятся мирные жители.

В феврале Бастрыкин рассказал, что киевские боевики обезглавливают погибших наемников, а также отсекают им кисти для невозможности опознания.

Ранее Минобороны России показало, как танкисты ЮВО громят украинских боевиков.