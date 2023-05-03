Военный эксперт Насонов: теракты в Крыму готовили с помощью специалистов стран НАТО

По мнению специалиста, ГУР Украины не может самостоятельно планировать такие сложные операции.

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Теракты в Крыму готовили не профессиональные диверсанты, но за подготовкой их операций скорее всего стоят специалисты натовских стран, считает военный эксперт Роман Насонов. Группу агентов из граждан Украины и россиян, завербованных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, разоблачила ФСБ России. Эти люди готовили теракты, включая покушения на главу Крыма, председателя Госсовета Крыма и мэра Ялты.

«Из анализа материалов, источников взрывных устройств мы понимаем, что речь идет не о профессиональных диверсантах, а о среднеподготовленных молодых людях, которые по крайней мере в армии прошли инженерную подготовку хотя бы в объеме 10 часов», - сказал Насонов в беседе со «Звездой».

Завербованные агенты были достаточно подготовленными для того, чтобы использовать разные виды зарядов и собрать взрывное устройство как конструктор лего, исходя из его предназначения и порядка применения, сказал специалист.

Эксперт считает, что ГУР Украины самостоятельно не может планировать такие сложные операции, поэтому вполне вероятно, за подготовкой терактов стоят специалисты стран НАТО.

«У ГУР Украины нет должного уровня специалистов, навыков ведения международной деятельности. Поэтому за их спиной стоят профессионалы натовских стран, которые обеспечивают их методологией, техникой и другими возможностями, в том числе космической разведкой», - сказал Насонов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что заказчики преступлений находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что последние девять лет украинские власти не оставляли попыток навредить полуострову, так как сильный, процветающий и успешный Крым для киевского режима «как бельмо на глазу».