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Глава Госсовета Крыма после угрозы покушения назвал большой заслугой пострадать за русскую идею

Анна Касаткина
14:21 03.05.2023
Последние девять лет украинские власти постоянно пытаются навредить Крыму, заметил спикер парламента.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов узнал о подготовке покушения на себя от «соответствующих служб». Об этом он рассказал «Звезде», отметив, что подобным на полуострове «никого уже не испугаешь».

«Узнал от соответствующих служб и мы благодарны им, что работа ведется на хорошем, эффективном уровне. Безопасность в Крыму находится на приличном уровне для нынешней ситуации, борьба с этим террористическим режимом (в Киеве. - Прим.ред.) ведется не покладая рук с 2014 года», - отметил Константинов.

Спикер парламента пояснил, что последние девять лет украинские власти не оставляли попыток навредить полуострову, так как сильный, процветающий и успешный Крым для киевского режима «как бельмо на глазу», а также подает с их точки зрения «плохой пример» новым российским регионам.
Константинов также рассказал, что знаком с подобными угрозами уже несколько десятилетий.

«Если я пострадаю за русский язык, за русскую идею, это будет самая моя большая заслуга... Если они надеялись кого-то испугать, то здесь этим никого уже не испугаешь», - заключил он.

ФСБ России ранее раскрыла группу агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которая готовила серию терактов в Крыму. В том числе, они планировали покушение на главу полуострова Сергея Аксенова, главу Госсовета Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

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