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Аксенов заявил, что раскрытые украинские агенты подорвали железную дорогу в Крыму

Анна Касаткина
10:35 03.05.2023
Глава полуострова назвал Украину террористическим государством.
Аксенов заявил, что раскрытые украинские агенты подорвали железную дорогу в Крыму
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Серию терактов в Крыму готовила та же разоблаченная группа агентов, что и совершила подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма, заказчики преступлений однозначно находятся на Украине. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, поблагодарив Федеральную службу безопасности (ФСБ) за предотвращение диверсий.

ФСБ России ранее разоблачила группу агентов из граждан России и Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и готовили ряд терактов, включая покушения на главу Крыма.

Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за предотвращение покушений на руководство республики и объекты инфраструктуры.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе», - подчеркнул он.

Глава полуострова отметил, что в том, что заказчики преступлений находятся в Киеве, сомнений нет, и назвал Украину террористическим государством.

Ранее в Запорожье задержали причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко, который погиб в результате подрыва СВУ. В диверсионно-разведывательную группу входили гражданин Украины и двое россиян.

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