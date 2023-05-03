Володин предложил признать террористической организацией киевский режим
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил признать киевский режим террористической организацией.
«Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», - написал он у себя в Telegram-канале.
Володин сравнил киевский режим с такими террористическими организациями, как Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ*. По словам спикера Госдумы, данный режим на сегодняшний день представляет не меньшую опасность, чем перечисленные организации. Спикер Госдумы напомнил, что западные политики накачивают Украину оружием и назвал их соучастниками террористической деятельности.
«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», - добавил Володин.
Он предложил применить оружие, способное уничтожить киевский режим.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал произошедшее покушением на главу государства. Он заверил, что Путина не было в Кремле в момент атаки.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.