Володин предложил признать террористической организацией киевский режим

После атаки украинских дронов на Кремль никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, добавил спикер Госдумы.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил признать киевский режим террористической организацией.

«Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», - написал он у себя в Telegram-канале.

Володин сравнил киевский режим с такими террористическими организациями, как Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ*. По словам спикера Госдумы, данный режим на сегодняшний день представляет не меньшую опасность, чем перечисленные организации. Спикер Госдумы напомнил, что западные политики накачивают Украину оружием и назвал их соучастниками террористической деятельности.

«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», - добавил Володин.

Он предложил применить оружие, способное уничтожить киевский режим.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал произошедшее покушением на главу государства. Он заверил, что Путина не было в Кремле в момент атаки.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.