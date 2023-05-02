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С модельером Юдашкиным простятся 6 мая на Троекуровском кладбище

Анна Назайкина
17:08 02.05.2023
Сегодня стало известно, что известный модельер ушел из жизни. Ему было 59 лет.
С модельером Юдашкиным простятся 6 мая на Троекуровском кладбище
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Церемония прощания с модельером, народным художником РФ Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кутюрье.

О том, что Юдашкин ушел из жизни, стало известно сегодня. Он умер в возрасте 59 лет. С 2016 года модельер боролся с раком.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о модельере. Он назвал его одним из наиболее самобытных российских творцов в мире моды. Также певец рассказал, что знает «Валю» Юдашкина давно и помнит, как он начинал свой путь в маленьком подвале дома, где жил Лещенко.

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