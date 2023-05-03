Ветеран Старожицкий рассказал, как немцев заманили в ловушку и уничтожили артиллерией

Разведка донесла, что на одном из важных участков фронта немцы строят мощный дзот. Тогда минометчики стали забрасывать туда одиночные мины, после чего открыла огонь артиллерия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Виктор Старожицкий - старейший фронтовик, проживающий в Санкт-Петербурге. 104-летний ветеран Великой Отечественной войны стал одним из героев спецпроекта «Лица Победы», который запускает телеканал «Звезда».

Война застала Старожицкого в период обучения в Военно-морском училище имени Фрунзе. Двадцатидвухлетним юношей он ушел защищать Ленинград.

«Тридцатого октября перед строем училища было объявлено: четвертый курс досрочно выпускается из училища в звании лейтенанта, и все отправляются на фронт. Так я попал в 85-ю морскую стрелковую бригаду на Карельский фронт, где провоевал в противотанковой артиллерии два года», - сказал он.

Старожилов отметил, что, несмотря на молодость, его хорошо слушались подчиненные. Всю войну он сражался на Карельском фронте и на Балтике.

«Наша разведка донесла, что на одном из важных участков фронта немцы строят мощный дзот. Тогда по нашей команде туда начали забрасывать одиночные мины минометчики, что страшно напугало немцев. Все бросились в строящийся дзот, как надежное укрытие, и тут заговорила наша артиллерия. С первого же выстрела мы попали в амбразуру внутрь, внутри стали рваться снаряды со всеми вытекающими последствиями», - признался Старожицкий.

За военные подвиги награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Также удостоен воинского звания капитан 1-го ранга.

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