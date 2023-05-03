В Петербурге семиклассницу забили молотком насмерть в прямом эфире

Тело девочки закопали в заранее подготовленную яму вместе с ее личными вещами.

© Фото: gsuskrf_spb, Telegram

В Санкт-Петербурге задержаны 16-летний юноша и 15-летняя девушка, подозреваемые в убийстве семиклассницы молотком. Об этом сообщили в региональном СК.

Как утверждается, школьники спланировали все заранее - выбрали жертву, в лесу у поселка Парголово выкопали яму, чтобы затем спрятать ее тело.

Позже, 30 апреля, школьники позвали 13-летнюю девочку в лес под обманным предлогом на выбранное место. Там юноша забил насмерть молотком свою жертву, удары наносились по голове. Когда девочка скончалась, ее тело зарыли в подготовленную яму.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девочку позвали в лес якобы записать атмосферное интервью - молодой человек ведет в соцсетях блог. Причем его 15-летняя подельница снимала происходящее на видео - запись шла в прямом эфире.

После того, как хладнокровное убийство было совершено, школьники написали матери убитой с ее телефона от имени девочки, чтоб обмануть относительно ее местонахождения. Затем ее телефон разбили и бросили в яму с вещами и телом, после чего закопали.

В настоящий момент подозреваемые в убийстве уже задержаны. 16-летний блогер признался в содеянном и показал место, где была спрятана жертва.

Ранее в подмосковных Химках ссора в школьном туалете между двумя ученицами пятого класса закончилась дракой с ножом.