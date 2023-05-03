Песков заявил, что атака беспилотников на Кремль не повлияет на проведение парада 9 Мая

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после сообщений об атаке БПЛА.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Владимира Путина не было в Кремле во время попытки атаки украинских беспилотников. Сегодня российский президент работает у себя в резиденции в Ново-Огарево. Его график не будет меняться.

Ранее сообщалось, что Киев сегодня ночью попытался нанести удар по Кремлю. Для атаки были использованы два дрона. Беспилотники были выведены из строя.