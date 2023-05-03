Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

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Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения», - сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, именно по этой причине страны коллективного Запада будут продолжать войну с Россией до последнего украинца. Патрушев также отметил, что американские власти на протяжении 30 лет занимались организацией различного рода потрясений на Украине, которые в итоге привели к сокращению населения страны в два раза.

«Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», - добавил секретарь Совбеза РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные страны делают все, чтобы ситуация на Украине переросла в войну на европейском континенте. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не желают, чтобы конфликт происходил вблизи их территории.

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада стоят за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим. Дипломат подчеркнула, что Запад «громко подтверждает свое участие в конфликте».