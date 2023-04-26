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Антонов заявил о намерениях Запада превратить конфликт на Украине в войну в Европе

Елизавета Потейчук
23:32 26.04.2023
Анатолий Антонов добавил, что США при этом не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории.
Антонов заявил о намерениях Запада превратить конфликт на Украине в войну в Европе
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные страны делают все, чтобы ситуация на Украине переросла в войну на европейском континенте. Вместе с тем он подчеркнул, что США не желают, чтобы конфликт происходил вблизи их территории.

«Сегодня мы приблизились к тому, что речь идет уже о (поставках. - Прим. ред.) самолетов, уже танки со свастикой вновь на территории (бывшего. - Прим. ред.) Советского Союза. И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны. По-моему, делается все только для того, чтобы эта война разразилась на европейском пространстве, но при этом американцы не хотят, чтобы она была близко к территории США», - отметил посол.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад не оставляет надежды нанести поражение России. По его словам, Россия мешает Западу в осуществлении его бесчеловечных планов.

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