Дипломат подчеркнула, что Запад «громко подтверждает свое участие в конфликте».

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада стоят за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим.

«Они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не только тактическим наведением», - сказала российский дипломат на брифинге.

Мария Захарова также добавила, что «западники» открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы состоялось анонсированное наступление украинских националистов.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что западные страны «громко подтверждают свое участие в конфликте».

Ранее в Соединенных Штатах засомневались в успехе контрнаступления киевского режима. По информации газеты Politico, США дали понять Украине, что дальнейшая поддержка будет зависеть от итогов ожидаемого весной контрнаступления.