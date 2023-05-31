RFM24: представителя МИД Польши Ясину отстранили из-за требований к Зеленскому извиниться за Волынь
Представителя МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от должности после его заявлений с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Об этом сообщает радио RFM24.
По данным радиостанции, Ясина находится в бессрочном отпуске после его резонансных заявлений. Ожидается, что к исполнению своих обязанностей он не вернется.
После публикаций в СМИ МИД Польши сообщил в Twitter, что информация об отстранении не правдива.
«Пресс-секретарь Лукаш Ясина в настоящее время находится в заранее запланированном отпуске. Информация о его якобы отстранении от служебных обязанностей не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Ранее Ясина призвал Зеленского принести извинения за уничтожение украинскими националистами польского населения во времена Второй мировой. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал заявление Ясины неприемлемым и досадным.