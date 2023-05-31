В стране и мире В стране и мире В стране и мире

RFM24: представителя МИД Польши Ясину отстранили из-за требований к Зеленскому извиниться за Волынь

Анна Касаткина
03:03 31.05.2023
Радиостанция утверждает, что Лукаш Ясина не вернется к исполнению своих обязанностей.
RFM24: представителя МИД Польши Ясину отстранили из-за требований к Зеленскому извиниться за Волынь
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Представителя МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от должности после его заявлений с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Об этом сообщает радио RFM24.

По данным радиостанции, Ясина находится в бессрочном отпуске после его резонансных заявлений. Ожидается, что к исполнению своих обязанностей он не вернется.

После публикаций в СМИ МИД Польши сообщил в Twitter, что информация об отстранении не правдива.

«Пресс-секретарь Лукаш Ясина в настоящее время находится в заранее запланированном отпуске. Информация о его якобы отстранении от служебных обязанностей не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее Ясина призвал Зеленского принести извинения за уничтожение украинскими националистами польского населения во времена Второй мировой. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал заявление Ясины неприемлемым и досадным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:04 В стране и мире
Небензя: ответ РФ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар будет предельно жестким
22:12 В стране и мире
Один человек погиб при обстреле ПВР националистами в Белгородской области
22:56 В стране и мире
В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 миллионов
21:36 В стране и мире
Собянин: жителям поврежденных БПЛА домов оказали психологическую помощь
21:47 В стране и мире
Видео
Разрушительный шквал: почему роковой футбольный матч в Ростове не отменили из-за непогоды
Популярное
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.