RFM24: представителя МИД Польши Ясину отстранили из-за требований к Зеленскому извиниться за Волынь

Радиостанция утверждает, что Лукаш Ясина не вернется к исполнению своих обязанностей.

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Представителя МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от должности после его заявлений с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Об этом сообщает радио RFM24.

По данным радиостанции, Ясина находится в бессрочном отпуске после его резонансных заявлений. Ожидается, что к исполнению своих обязанностей он не вернется.

После публикаций в СМИ МИД Польши сообщил в Twitter, что информация об отстранении не правдива.

«Пресс-секретарь Лукаш Ясина в настоящее время находится в заранее запланированном отпуске. Информация о его якобы отстранении от служебных обязанностей не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее Ясина призвал Зеленского принести извинения за уничтожение украинскими националистами польского населения во времена Второй мировой. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал заявление Ясины неприемлемым и досадным.