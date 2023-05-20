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МИД Польши ожидает от Зеленского покаяния за Волынскую резню

Анна Касаткина
15:13 20.05.2023
По словам представителя ведомства Лукаша Ясина, Варшава уже взяла на себя ответственность за совершенные против украинцев преступления.
МИД Польши ожидает от Зеленского покаяния за Волынскую резню
© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться за Волынскую резню. Об этом в интервью Onet.pl заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Киев блокирует обсуждение данного вопроса при двустороннем обсуждении, а потому его необходимо озвучить на высшем уровне. Ясина подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность за совершенные против украинцев преступления.

Представитель МИД считает, что Зеленскому следует сказать польскому народу: «Я сожалею, и, пожалуйста, простите меня».

«Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает», - сказал Ясина.

Волынская резня - уничтожение в 1943 году украинскими националистами польского населения и в меньших масштабах представителей других национальностей. В Польше это событие расценивают как геноцид и заявляют о гибели до 150 тысяч человек.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своем новом расследовании заявил, что Польша якобы возглавляет группу европейских стран, которые тайно призывают Зеленского заключить мир с Россией.

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