По словам представителя ведомства Лукаша Ясина, Варшава уже взяла на себя ответственность за совершенные против украинцев преступления.

© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться за Волынскую резню. Об этом в интервью Onet.pl заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Киев блокирует обсуждение данного вопроса при двустороннем обсуждении, а потому его необходимо озвучить на высшем уровне. Ясина подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность за совершенные против украинцев преступления.

Представитель МИД считает, что Зеленскому следует сказать польскому народу: «Я сожалею, и, пожалуйста, простите меня».

«Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает», - сказал Ясина.

Волынская резня - уничтожение в 1943 году украинскими националистами польского населения и в меньших масштабах представителей других национальностей. В Польше это событие расценивают как геноцид и заявляют о гибели до 150 тысяч человек.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своем новом расследовании заявил, что Польша якобы возглавляет группу европейских стран, которые тайно призывают Зеленского заключить мир с Россией.