Украинского посла Зварича возмутили призывы извиниться за Волынскую резню

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Требование представителя МИД Польши Лукаша Ясина к президенту Украины Владимир Зеленскому извиниться за Волынскую резню неприемлемо. Об этом заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварич.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нам следует делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны», - написал он на своей странице в Facebook*.

Зварич подчеркнул, что на Украине помнят историю, но при этом призывают к «уважению и благоразумию в заявлениях».

Ранее представитель МИД Польши Ясина призвал Зеленского принести извинения за события на Волыни. Волынская резня - уничтожение в 1943 году украинскими националистами польского населения Волыни и, в меньших масштабах, представителей других национальностей. В Польше этот эпизод истории расценивают как геноцид и заявляют о гибели до 150 тысяч человек.