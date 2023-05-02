«Бессмертный полк» пройдет в российских школах в виде торжественных линеек 4 мая

Школьники поднимут над шеренгами портреты своих предков и почтут их память минутой молчания.

© Фото: пресс-служба ФГБУ «Росдетцентр»

Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в российских школах 4 мая в виде торжественных линеек. Об этом сообщает пресс-служба «Росдетцентра».

Сообщается, что в этом году впервые праздничные мероприятия в школах пройдут в формате «Бессмертного полка».

«Убежден, что в этом году "Бессмертный полк" вновь зажжет сотни тысяч детских сердец трепетным огнем, и к акции присоединятся участники из всех уголков России», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Инициатива провести «Бессмертный полк» для школьников исходила от советника директора по воспитанию лицея №51 Ростова-на-Дону Ксении Бирюлиной. Она была поддержана.

На линейках школьники поднимут над шеренгами портреты своих предков и почтут их память минутой молчания.

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