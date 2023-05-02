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«Бессмертный полк» пройдет в российских школах в виде торжественных линеек 4 мая

Тимур Шерзад
12:35 02.05.2023
Школьники поднимут над шеренгами портреты своих предков и почтут их память минутой молчания. 
«Бессмертный полк» пройдет в российских школах в виде торжественных линеек 4 мая
© Фото: пресс-служба ФГБУ «Росдетцентр»
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Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в российских школах 4 мая в виде торжественных линеек. Об этом сообщает пресс-служба «Росдетцентра». 

Сообщается, что в этом году впервые праздничные мероприятия в школах пройдут в формате «Бессмертного полка».

«Убежден, что в этом году "Бессмертный полк" вновь зажжет сотни тысяч детских сердец трепетным огнем, и к акции присоединятся участники из всех уголков России», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Инициатива провести «Бессмертный полк» для школьников исходила от советника директора по воспитанию лицея №51 Ростова-на-Дону Ксении Бирюлиной. Она была поддержана. 

На линейках школьники поднимут над шеренгами портреты своих предков и почтут их память минутой молчания. 

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области открыт поисковый сезон «Вахты памяти».

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