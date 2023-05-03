Обаму и Меркель заметили в веселом настроении после ужина в Берлине

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Экс-президента США Барака Обаму заметили на ужине с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.

Издание пишет, что вечером во вторник Обама прилетел в Берлин, и затем отправился в итальянский ресторан в районе Шенеберг. Там он поужинал вместе с Меркель и ее супругом Иоахимом Зауэром. Отмечается, что все трое вышли из ресторана в 22.30 в приподнятом настроении. Обама помахал рукой, а Меркель смеялась.

В среду у Обамы запланировано выступление на арене Mercedes-Benz в немецкой столице. Как ожидается, он расскажет о «больших вызовах и шансах нашего времени».

Ранее Меркель заявила, что пыталась предотвратить конфликт между Россией и Украиной, когда находилась на должности канцлера. Она также отметила, что считает дипломатию необходимостью в сложившейся ситуации.