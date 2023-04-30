По словам Меркель, она использовала все доступные в ее распоряжении средства.

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что пыталась предотвратить военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной, когда находилась на должности. Об этом бывший немецкий канцлер сообщила изданию Die Zeit.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя все, что было в моем распоряжении», - сказала в интервью Меркель.

Она добавила, что тот факт, что попытки не сработали, не является доказательством того, что пытаться было неправильно.

Ангела Меркель считает дипломатию необходимостью. Она выступила в защиту своей политики в отношении Российской Федерации и назвала правильными усилия по урегулированию ситуацию на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса.

Ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель на протяжении восьми лет «дурачили» Россию, чтобы подготовить режим Киева к наступлению. По словам Матвиенко, это делалось вместо того, чтобы действительно понудить Украину к миру.