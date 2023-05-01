Меркель призвала «не освистывать» всех, кто выступает за переговоры с Россией

Экс-канцлер Германии отметила, что на своем посту пыталась наладить отношения с Россией и это не было ошибкой.

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Дипломатия остается необходимостью для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявила в интервью изданию Zeit бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, если кто-то говорит, что нужно подумать о возможности переговоров Москвы и Киева, то не стоит «сразу его освистывать».

Экс-канцлер Германии отметила, что на своем посту пыталась наладить отношения с Россией и это не было ошибкой, несмотря на то что «попытка не удалась», уточняет RT. Чтобы урегулировать украинский конфликт, Меркель считает нужным создать условия для открытой дискуссии.

«Мне было бы важно - и я всегда пыталась добиться этого, - чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор», - сказала Меркель.

Она также повторила свой тезис о том, что, заключая Минские соглашения, «глубоко заботилась об Украине». Меркель выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию ситуацию на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса.