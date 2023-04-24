Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ передали в Пресненский суд Москвы

По словам главы Минюста РФ, решение суда по данному вопросу будет направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения.

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Материалы для выдачи гражданки РФ Софьи Сапеги в Российскую Федерацию передали в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он отметил, что материалы о передаче осужденной Сапеги в РФ направлены Министерством юстиции РФ в Федеральную службу исполнения наказаний. Согласно словам министра, на прошлой неделе представление и материалы о передаче осужденной переданы ФСИН в Пресненский суд Москвы.

«Далее решение суда по данному вопросу будет направлено в компетентный орган Республики Беларусь для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной», - сообщил Чуйченко.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила обращение Сапеги о ее передаче в Россию. В ведомстве отметили, что ущерб от вреда осужденной был возмещен в полном объеме.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Гродненский областной суд в мае прошлого года приговорил ее к шести годам лишения свободы.