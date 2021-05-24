«Сотрудничаю со следствием»: Протасевич прокомментировал свое задержание в Минске
© Фото: ТРК "Звезда"
Создатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич прокомментировал свое задержание.
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«Сотрудничаю со следствием»: Протасевич прокомментировал свое задержание в Минске
© Фото: ТРК "Звезда"
Создатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич прокомментировал свое задержание.
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