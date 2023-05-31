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Украина заблокировала все инициативы гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко.

«Однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось», - отметил дипломат.

По его словам, действия Киева обусловлены тем, что он выполняется требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду своим интересам приносят в жертву жизни людей и безопасность атомных объектов на европейском континенте.

Напомним, недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он ознакомился с ситуацией на станции и результатами атак украинских националистов. Это был уже второй его визит на ЗАЭС.

Накануне его первого посещения в сентябре прошлого года станцию начали обстреливать, но Рафаэль Гросси не уточнил, кто именно подвергает Европу риску радиационной катастрофы.

Сегодня он заявил, что Международное агентство по атомной энергии намерено усилить свое присутствие на АЭС. Миссия МАГАТЭ будет отслеживать наличие вооружения на территории станции, а также ведется ли огонь оттуда или в направлении ЗАЭС.