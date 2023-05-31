В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Киев заблокировал инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Сергей Лебедев
20:59 31.05.2023
Украинские власти выполняют требования Вашингтона и Лондона.
МИД РФ: Киев заблокировал инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украина заблокировала все инициативы гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко.

«Однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось», - отметил дипломат.

По его словам, действия Киева обусловлены тем, что он выполняется требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду своим интересам приносят в жертву жизни людей и безопасность атомных объектов на европейском континенте.

Напомним, недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он ознакомился с ситуацией на станции и результатами атак украинских националистов. Это был уже второй его визит на ЗАЭС.

Накануне его первого посещения в сентябре прошлого года станцию начали обстреливать, но Рафаэль Гросси не уточнил, кто именно подвергает Европу риску радиационной катастрофы.

Сегодня он заявил, что Международное агентство по атомной энергии намерено усилить свое присутствие на АЭС. Миссия МАГАТЭ будет отслеживать наличие вооружения на территории станции, а также ведется ли огонь оттуда или в направлении ЗАЭС.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:12 В стране и мире
На онлайн-кинотеатры Premier и Start составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду среди детей
17:34 В стране и мире
Видео
Путин поручил провести диспансеризацию взрослых граждан в новых регионах России
17:09 В стране и мире
Shot: Земфира* получила гражданство Франции
16:56 В стране и мире
Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
17:57 В стране и мире
В США подтвердили отказ министра обороны Китая от встречи с главой Пентагона
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.