Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этот раз признал, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшилась.

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Делегация МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС, приехали они под усиленной охраной - на броневиках - естественно их встречают многочисленные журналисты как российских, так и иностранных СМИ.

Главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси встречают инспекторы агентства, находящиеся на станции с начала осени. Российская сторона всячески способствует работе международной миссии, этот визит - очередное подтверждение.

Украинские националисты нанесли по объектам станции 10 ударов беспилотниками, более 30 раз она была обстреляна из гаубиц и реактивных систем залпового огня. Последствия обстрелов - повсюду.

Направление, откуда были нанесены удары, определить несложно. До украинских позиций по прямой - всего 4 км. Из 6-ти энергоблоков АЭС сейчас работают только 2 - но и они не производят электроэнергию, а только вырабатывают тепло для обеспечения нужд станции. Вся «подающая» инфраструктура намеренно уничтожена украинскими боевиками.

Украинская сторона регулярно заявляет, что обстреливает территорию станции для того, чтобы уничтожить российское тяжелое вооружение, якобы размещенное на территории АЭС.

Мониторинг обстановки идет круглосуточно, уровень фона - в норме.

«Отряд способен обеспечить эвакуацию персонала несколькими маршрутами, дезактивацию сооружений, обработку техники. Безопасность станции обеспечена силами отряда при условии, что ВСУ не будут обстреливать эту станцию», - рассказал командир отряда ликвидации ЧС ВС РФ с позывным «Ликвидатор».

На персонал станции оказывается и психологическое давление. Одна из сотрудниц рассказала Рафаэлю Гросси о том, что им постоянно звонят с украинских номеров - запугивают, даже обливают двери домов краской. Пытаются добиться того, чтобы персонал не выходил на работу

При этом недавно руководитель «Энергоатома» Украины в интервью агентству Bloomberg признался, что его страна продолжит предпринимать попытки атак на Запорожскую АЭС с целью ее захвата.

«Мы против использования АЭС в качестве элемента шантажа и разного рода манипуляций. Невозможно говорить о ядерной безопасности в ситуации, когда глава концерна с украинской стороны не просто допускает решение вопроса через силовую акцию, но и приветствует ее», - заявил советник генерального директора АО «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Это уже 2-ой визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Накануне его первого посещения в начале сентября станцию начали обстреливать, но даже тогда Рафаэль Гросси не стал уточнять, кто именно подвергает всю Европу риску радиационной катастрофы. В этот раз он признал, что ситуация только ухудшилась.

«Мы должны договориться о главном - атомная станция не должна подвергаться атакам ни с одной, ни с другой стороны. Это лежит в основе нашей концепции - АЭС не должна быть военной целью», - заявил Гросси.

Пока МАГАТЭ пытается выработать концепции, устраивающие и Москву, и Киев, на Запорожской АЭС последовательно устраняют последствия обстрелов и стараются защитить объект от новых атак. К примеру, над хранилищем отработанного ядерного топлива натянули противодроновые сетки - на благоразумие киевского режима здесь уже не рассчитывают.