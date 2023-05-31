Shot: Земфира* получила гражданство Франции

Сообщается, что певица даже зарегистрировала в Париже компанию в сфере исполнительского искусства.

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Певица Земфира Рамазанова* получила французское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, артистка уже около полутора лет проживает в европейской стране.

Отмечается, что певица даже зарегистрировала в Париже компанию. Она работает в сфере исполнительского искусства.

Напомним, Минюст России признал Земфиру Рамазанову* иностранным агентом в феврале этого года. Это объяснили тем, что она «открыто выступала в поддержку Украины».

По данным ведомства, певица выступала с призывами против спецоперации на концертах в недружественных странах. Также утверждается, что она получала поддержку от иностранных источников.

Недавно Земфира* подала иск в суд, чтобы оспорить решение о признании ее иностранным агентом.

* Земфира Рамазанова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.