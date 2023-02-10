Минюст России внес Земфиру* в реестр иноагентов

Помимо Земфиры*, в список включили экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* и политолога Аббаса Галлямова*.

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Минюст России признал иностранным агентом певицу Земфиру* (Рамазнову). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Реестр иностранных агентов обновился вечером в пятницу. Помимо Земфиры*, в него внесены бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*, политолог Аббас Галлямов*, журналист Сергей Асланян*, писательница Ася (Александра) Казанцева*, основательница проекта «Насилию. нет»** Анна Ривина*, а также активистка Татьяна Намазбаева* и ученый Сергей Шпилькин*.

Ранее в России объявили в федеральный розыск предпринимателя и сына основателя компании «Вымпелком» Бориса Зимина*, признанного иностранным агентом. Как заявил сам Зимин, ему предъявили обвинения в мошенничестве.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**НКО, признанное в России иностранным агентом