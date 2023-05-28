Путин заявил, что погранслужба должна обеспечивать надежность рубежей вблизи зоны СВО
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении военного и гражданского персонала ко Дню пограничника заявил, что пограничная служба ФСБ России должна надежно прикрывать наши границы вблизи специальной военной операции.
«Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий», - сказал Путин.
Президент добавил, что любые гражданские и военные грузы, например, гуманитарная помощь или строительные материалы, должны оперативно поступать в новые российские субъекты.
«При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, которые поступают в новые субъекты федерации - в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области», - отметил Путин.
По словам президента, погранслужбы должны тесно сотрудничать с ФСБ, Росгвардией и Вооруженными силами.
Ранее стало известно, что более 3,5 миллионов граждан Украины пересекли границы России с начала СВО.