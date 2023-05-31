Эрдоган может принести присягу 3 июня

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу и официально вступит в должность 3 июня, а 4 июня ожидается присяга нового правительства страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

«Президент в субботу принесет присягу и вступит в должность», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что присяга и начало работы нового правительства ожидаются на следующий день. Предполагается, что свои должности в нем сохранят только главы МИД, МВД и министерства обороны. Последнее заседание действующего кабинета министров при участии Эрдогана намечено на 15.30 в среду.

Эрдоган в воскресенье одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции, набрав около 52% голосов. В ближайшее время, после соблюдения формальных процедур, ЦИК должен обнародовать окончательные итоги голосования.