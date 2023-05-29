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Эксперт Светов: с победой Эрдогана Зеленскому икнется история с атакой на корабль РФ у вод Турции

Дмитрий Трунов
11:57 29.05.2023
Важные стратегические направления Москвы в отношениях с Анкарой продолжат развиваться, как, например, газовый хаб и работа по атомной электростанции, на что покушался Кылычдароглу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mustafa Kaya, XinHua, GlobalLookPress
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Политолог, журналист Юрий Светов рассказал «Звезде», чего России ждать от нового президентского срока Реджепа Тайипа Эрдогана и что могла принести Москве победа Кемаля Кылычдароглу.

Кылычдароглу вдруг перед самым днем голосованию вдруг заговорил, что будет продолжать дружить с Россией, а до этого обозвал Эрдогана чуть ли не марионеткой Путина, напомнил эксперт. Это был бы проамериканский президент.

«Не то чтобы он сразу порвал все отношения, но проблемы были бы. Кто-то из западников сказал: вот проигрывает Эрдоган - и на следующий день Швеция в НАТО. И заметьте по итогам выборов заявление представителя в Европарламенте Манфрида Веббера - это человек, который там глава Европейской народной партии. Он сказал: понятно, что Турции в Евросоюзе не будет, но Эрдоган немедленно должен дать согласие на вступление Швеции в НАТО», - рассказал Юрий Светов.

Эксперт не исключил, что был какой-то торг, в ходе которого американцы сказали Эрдогану, что не будут вмешиваться, но он должен сделать все, чтобы Швеция вступила в НАТО.

«И конечно, икнется не раз еще Зеленскому эта история с атакой на наш корабль почти у территориальных вод Турции. Это, очевидно, было предпринято в канун выборов, чтобы попытаться сорвать эту зерновую сделку, обвинив в этом то ли Россию, то ли Эрдогана - это пахнет очень большими проблемами», - считает специалист.

Важные стратегические направления Москвы в отношениях с Анкарой продолжат развиваться, как, например, газовый хаб и работа по атомной электростанции, на что покушался Кылычдароглу.

Но возможны и не очень приятные сюрпризы. Проблема экономического положения Турции никуда не делась: инфляция, рост цен. Это означает, что Эрдогану надо где-то искать, возможно, в долг брать деньги, искать помощи от ЕС или США. На санкции против России он, скорее всего, не пойдет, но в остальных вопросах свою игру будет играть.

«В целом он теперь хромая утка. Больше он избираться не будет. Ему надо остаться в памяти народа - стать вторым Ататюрком, преобразователем. Для нас хотя бы понятно, чего от него ждать. Сейчас немножко снизит этот накал своих пантюркистских идей, потому что в стране неблагополучно», - отметил Светов.

Еще одна важная для Турции история - это мирный договор Азербайджана с Арменией чтобы там тоже выстроить какие-то новые транспортные артерии и на этом тоже заработать.

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