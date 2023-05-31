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Специалисты для комплексов «Сармат» и «Авангард» сдают выпускные экзамены в академии РВСН

17:07 31.05.2023
В этом году кузница кадров Ракетных войск стратегического назначения выпускает более 800 лейтенантов, стремящихся распределиться в перевооружаемые ракетные соединения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты для эксплуатации ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» завершают сдачу выпускных экзаменов в Военной академии РВСН, сообщает Минобороны России. В этом году выпускниками учебного заведения станут более 800 человек.

На экзаменах задействованы тренажеры, а также мультимедийные и интерактивные системы. В специализированных классах прошли занятия по 3D-моделированию «Сармата».

Кроме того, курсантам представили тренажеры для подготовки специалистов по эксплуатации беспилотников и робототехнических комплексов, применяемых в войсках.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что работы по развертыванию ракет «Сармат» уже начались.

Как проходит обучение офицеров, которые будут эксплуатировать ракетный комплекс, рассказал в августе прошлого года на форуме «Армия-2022» заместитель начальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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